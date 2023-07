Prinz Haakon gibt Einblick in die Erziehung seiner Kinder

Was am heutigen Tag auf ihn zukommen könnte, hat Kronprinz Haakon in einem Interview mit dem TV-Sender «NTB» verraten. Normalerweise werde bei ihnen das Geburtstagskind von der Familie geweckt. Anschliessend frühstücke man gemeinsam, backe Brownies und zünde einige Kerzen an. Abends gebe es meist noch eine Feier mit Freunden und Verwandten. «Wahrscheinlich ist es bei den meisten anderen ziemlich ähnlich», denkt Haakon.