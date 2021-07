So erlebt es wohl auch Prinz Harry. An einem Charity-Event für die britische Hilfsorganisation WellChild hat er sich zur Aussage hinreissen lassen: «Mit zwei Kids muss man definitiv jonglieren.» Allerdings helfe ihm seine neue Erfahrung mit der Erziehung von zwei Kindern, sein Engagement für die Hilfsorganisation besser wahrzunehmen. WellChild unterstützt Familien, in denen ein oder mehrere Kinder schwerkrank sind oder besondere gesundheitliche Unterstützung benötigen. «Jetzt, als Vater von zwei Kindern, fühle ich mich diesen Familien, die unglaubliche Hürden meistern müssen, mehr verbunden.» Er staune über die Leistung dieser Familien und fühle sich dadurch inspiriert.