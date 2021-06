Eigentlich sind Herzogin Meghan, 39, und Prinz Harry, 36, nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor am 4. Juni in Elternzeit. Doch um über ihr Kinderbuch zu sprechen, nimmt sich Meghan offenbar eine Auszeit von der Auszeit. Am Sonntag, 20. Juni, gibt die Neu-Autorin angeblich ihr erstes Interview nach der Geburt.