Prinz Harry legt seine Gefühle immer wieder offen – um Gutes zu tun

Bereits im November hatte der Vater von Lili (1) und Archie (3) und Ehemann von Herzogin Meghan (41) in einem Brief an die betroffenen Kinder sein Mitgefühl und Verständnis betont. «Wir haben eine Verbindung, auch ohne uns jemals getroffen zu haben, weil wir einen Elternteil verloren haben», schrieb er damals an die Waisenkinder. «Ich kenne den Schmerz und die Trauer, die mit dem Verlust einhergehen, aus erster Hand, und will, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein seid.» Es werde immer wieder schwierige Tage oder Zeiten geben. «Wir alle wissen, dass manche Tage schwerer sind als andere, aber zusammen werden diese Tage leichter gemacht.»