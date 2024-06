Lilibets Taufpate ist ein Hollywood–Star

Lilis Taufe soll im März 2023 in einer kleinen Zeremonie im Haus der Familie in Montecito stattgefunden haben. Einer der Taufpaten ist Hollywood–Mogul Tyler Perry (54), wie dieser in der Netflix–Doku «Harry & Meghan» verriet. Er hatte dem Paar zuvor geholfen, in den USA Fuss zu fassen und liess die royalen Aussteiger zwischenzeitlich in einem seiner Anwesen wohnen.