Noch eine Nacht in Windsor?

Queen Elizabeth II. ist am Montagabend in der König-George-VI.-Seitenkapelle in Windsor beigesetzt worden. Dort fand sie ihre letzte Ruhestätte neben ihrem Mann Prinz Philip (1921-2021) sowie ihren Eltern König Georg VI. (1895-1952) und Queen Mum (1900-2002). Prinz Harry und Herzogin Meghan sind laut der «Daily Mail» anschliessend mit einigen anderen Familienmitgliedern über Nacht in Windsor geblieben.