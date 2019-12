Gemeinsam mit der TV-Persönlichkeit Mary Berry, 84, die durch die Sendung auf BBC führt, schwelgt William in Erinnerungen an seine Mutter. So habe sie gerne soziale Normen und den Umgang mit Benachteiligten hinterfragt. 1987 überschritt sie eine gesellschaftlich auferlegte Grenze, als sie mehreren AIDS-Patienten in einer Spezialklinik ohne Handschuhe die Hand schüttelte und zum Abbau von Vorurteilen beitrug. «Damit hat sie die Meinung aller verändert», erinnert sich Berry.