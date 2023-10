Manche Royals haben echte Berufe

Es gibt adelige Familienmitglieder, die einem normalen Job nachgehen. Etwa Prinzessin Beatrice(35) oder Eugenie von York (33). Die beiden Schwestern stehen in der britischen Thronfolge auf Platz neun und zehn, erhalten jedoch keine Gehaltschecks aus dem Sovereign Grant, sondern verdienen ihr eigenes Geld. Laut Promiflash hat Beatrice Geschichte an der Goldsmiths University in London studiert, bevor sie unter dem Namen Beatrice York als Business-Development-Assistentin bei Sony Pictures Television einstieg und dann private Aufträge im Finanzwesen annahm. Eugenie schloss ein Studium der englischen Literatur und Kunstgeschichte an der Newcastle University ab und hat sich mittlerweile in Kunstkreisen einen Namen gemacht.