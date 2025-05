Am 2. Mai wird Prinzessin Charlotte zehn Jahre alt. Ein Mädchen, noch kein Teenie, aber dennoch schon unfassbar einflussreich. Laut «Reader’s Digest» gilt Charlotte als wertvollster Royal der Welt; das Magazin schätzt ihre wirtschaftliche Bedeutung auf rund fünf Milliarden Franken. Wirtschaftsexperten sprechen vom «Charlotte-Effekt» – vor allem in der Modeindustrie: Kleider, in denen sich Charlotte in der Öffentlichkeit zeigt, sind in kürzester Zeit ausverkauft. Auch wenn Charlotte nie Monarchin wird, Moneymakerin ist sie längst.