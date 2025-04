Prinzessin in Partylaune

Zudem liebt die Familie die Schweiz, sie besitzt in Verbier VS ein 150 Jahre altes Holzhaus am «Schwedenhügel» – so nennen Einheimische das Quartier. 2019 zog Isabella mit ihren Eltern Frederik und Mary (53) sowie Bruder Christian und den Zwillingen Vincent und Josephine (14) für drei Monate ins Wallis. An der Verbier International School wurde sie fit gemacht in Französisch und Englisch, auch standen naturwissenschaftliche Fächer und Aktivitäten wie Stricken, Chor und Schach sowie Skifahren, Eislaufen und Klettern auf dem Stundenplan. Wegen der Coronapandemie verliessen Isabella und ihre Familie die Schweiz vorzeitig.