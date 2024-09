Prinzessin Kate feiert Sieg gegen den Krebs mit Familien-Video

Prinzessin Catherine freut sich auf die kommenden Monate

Sie wolle künftig alles dafür tun, um krebsfrei zu bleiben, so die dreifache Mutter. Sie freue sich darauf, wieder zu arbeiten und öffentliche Auftritte wahrzunehmen. Die Genesung erfülle sie mit einem Gefühl der Hoffnung und Wertschätzung für das Leben. «William und ich sind so dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben, und wir haben viel Kraft aus all denen geschöpft, die uns in dieser Zeit helfen. Die Freundlichkeit, das Einfühlungsvermögen und das Mitgefühl von allen war wirklich rührend.»