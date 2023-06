Gekleidet in eine modische blau-weiße Jacke mit Hahnentrittmuster, eine marineblaue Hose und elegante flache Pumps, tauschte sie mit der Leiterin der Kinderfürsorge, sowie dem Stadtrat herzliche Worte aus, um ihnen für ihre wertvolle Unterstützung zu danken. Im Anschluss nahm die Prinzessin an einem Stressbewältigungkurs teil und unterstrich die Wichtigkeit, offen über die psychische Gesundheit zu sprechen. Sie betonte: «Wir alle erleben so unterschiedliche Emotionen und bewältigen sie auf unterschiedliche Weise. Es ist so wichtig, sie in einem sicheren Umfeld mitteilen zu können.»