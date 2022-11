Hättet ihr Prinzessin Madeleine an Halloween erkannt?

Mit dem süssen Familienfoto scheint Prinzessin Madeleine die schwedischen Royal-Fans wieder versöhnlich zu stimmen. Zuletzt hatte sie diese verärgert, weil sie einen Post aus ihrer «Lieblingsstadt» machte – und die liegt nicht in Schweden, sondern in Madeleines Wahlheimat, den USA. «Ich bin zurück in meiner Lieblingsstadt für eine Vorstandssitzung und einen Projektbesuch. Ich habe das Drop-in-Center des Childhood-Partners Safe Horizon in Harlem besucht. Ich bin stolz und dankbar, die Betreuung und den Service für Strassenjugendliche in NYC zu sehen. Childhoods Unterstützung wird dringend benötigt!», schrieb sie unter ein Foto aus New York.