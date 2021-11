Prinzessin Sofia ganz selbstbewusst in hautengem Kleid

Es scheint, als würde die aktuelle Müttergeneration der royalen Familien in Europa ein gemeinsames Ziel verfolgen: Mehr Body Positivity nach der Geburt. So begeistert die britische Prinzessin Eugenie, 31, ihre Fans immer wieder mit Auftritten, bei denen sie ungezwungen mit ihren seit der Schwangerschaft dazu gewonnen Kurven umgeht. Anstatt sich von einem Profi bereits wenige Stunden nach der Geburt makellos stylen zu lassen, wie das Herzogin Catherine jeweils zu tun pflegt, zeigt sich Eugenie auch acht Monate nach der Entbindung von Söhnchen August noch in lässigen Looks, die cool aussehen, ohne die durchgestandene Schwangerschaft kaschieren zu wollen. Ihre Outfits frohlocken förmlich: He, dieser Körper hat ein Baby zur Welt gebracht und darauf bin ich stolz!