Louis und Marie Ducruet verraten das Baby-Geschlecht

Nun haben Marie und Louis verraten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten. Und auch dabei spielte Pancake eine wichtige Rolle. Er war es, der an der Gender-Reveal-Party das Geheimnis lüftete. An sein Hundejackett waren nämlich rosarote Luftballons befestigt. So stürmte er am Fest auf das Ehepaar Ducruet zu und verkündete damit den Gästen: Louis und Marie erwarten ein Mädchen.