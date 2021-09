Promi-Mütter erzählen, wie es ihnen nach der Geburt erging

Die Schauspielerin hat mit ihrem Mann Freddie Prinze Jr. zwei Kinder: Die 12-jährige Charlotte Grace und den 9-jährigen Rocky James. Im Buch erinnert sich Sarah Michelle Gellar an die Geburt ihrer Tochter und schreibt: «Wie viele andere Frauen auch, hatte ich nach der Geburt meines ersten Babys mit Wochenbettdepressionen zu kämpfen.» Sie habe Hilfe in Anspruch genommen und es so geschafft, die Depressionen hinter sich zu lassen. «Seither war jeder Tag das beste Geschenk, das ich mir hätte wünschen können.» Frauen, die aktuell mit postpartalen Depressionen kämpfen, teilt Sarah Michelle Gellar mit: «Ihr sollt wissen, dass ihr nicht alleine seid und dass es wirklich besser wird.»