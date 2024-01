So hat es auch Ozzy Osbourne (75) getan. Er liess sich nach der Geburt des jüngsten seiner sechs Kinder, Jack Osbourne (38), sterilisieren – weil seine Frau Sharon (71) es sich so wünschte. «Jedes Mal, wenn ich von der Tournee kam, gingen wir ins Bett und Sharon wurde schwanger. Also sagte sie: 'Du musst den alten Schnitt haben, sonst kommst du nicht in meine Nähe!' Also habe ich es machen lassen.»