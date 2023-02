Wieso spielen Väter oft die zweite Geige?

Liebe Frau von Salis, ganz direkt: Wieso ist es so, dass Väter in den ersten paar Lebensjahren, meist zweite Wahl sind?

Ich würde das nicht per se so unterschreiben. Aber klar ist es so, dass es nunmal Mütter sind, die Kinder austragen und stillen. Schon während der Schwangerschaft lernen Ungeborene ihre Mütter kennen. Sie sind vertraut mit dem Duft, der Stimme, dem Rythmus. Bei Vätern ist es so, dass die Beziehung und das Kennenlernen erst nach der Geburt richtig anfängt.