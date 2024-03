Seine Familie brauche Zeit, um den Schicksalsschlag zu verarbeiten, so Küng weiter. «Deshalb habe ich die Rennen in Italien ausgelassen, um bei meinen Lieben zu sein.» Dies erklärt sein Fehlen beim Halb-Klassiker Strade Branche vergangenen Samstag und auf der Tirreno-Adriatico-Rundfahrt diese Woche. Eine Rückkehr in den Rennalltag ist kommende Woche geplant.



Das Ehepaar Küng hat bereits einen Sohn: Im Juni 2022 kam Sohn Noé zur Welt. Dass Stefan Küng sich mit privaten Äusserungen an die Öffentlichkeit wendet, ist selten. Er hält sich mit Posts, die seine Freizeit und Familie betreffen, bewusst zurück. «Ich schütze mein Privatleben. Ich brauche diese Oase daheim, wo ich mich zurückziehen kann. Das ist mir sehr wichtig», sagte er in einem Interview zu Blick.