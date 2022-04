Rafael Beutl über sein neues Leben als Single-Dad

(K)eine reine Männer-WG

Neu wohnt Beutl mit einem Kumpel in einer WG in der Nähe von Zürich. Wäre Blue nicht, würde es sich um eine reine Männer-WG handeln. Sogar dann, wenn Rafas Söhne zu Besuch sind, sind ja nur Männer anwesend. Für Beutl ist das angenehm so: «Ich habe ja viele Männer um mich, ich musste mich tatsächlich etwas an Blues Launen gewöhnen», sagt er und lacht. Ein Frauenversteher nämlich, das sei er nicht. «Ich weiss ganz allgemein nicht, wie ein männliches Wesen von sich behaupten kann, sich völlig in eine Frau reindenken zu können.»