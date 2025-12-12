Ihr erstes Treffen wäre fast geplatzt. Obwohl sie davor lange hin- und hergeschrieben hatten. «An dem Abend hatten wir beide keine Lust und waren kurz davor abzusagen», erinnert sich Fattini, die mit Pirmin und der gemeinsamen Firma fattinihuber entertainment ab März 2026 ihre erste Abendproduktion «Traumhochzeit» realisiert. «Zum Glück haben wirs trotzdem gemacht!» Im März 2024 heirateten sie, einen Monat später kam Valerio zur Welt. Ramona: «Er ist ein megafröhlicher Bub, der uns den Start ins Elternsein leicht gemacht hat.» Als sie das sagt, tanzt Valerio ausgelassen zu Papis Musik durch die Stube, die aus den Lautsprechern eines Laptops schallt.