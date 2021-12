Raten Sie mal, was William und Kate ihren Kindern geschenkt haben

Kate liess es sich nämlich nicht nehmen, royale Fans mit ihren ungeahnten Klavier-Künsten zu beeindrucken. Die ganz in rot gekleidete Gattin von William begleitete zum ersten Mal in Öffentlichkeit den britischen Star-Sänger Tom Walker, 30, beim andächtigen Song «For Those Who Can't Be Here», einem Lied, das von Schmerz und Verlust handelt. Wir sagen: Gut gemacht, liebe Kate! Davon hören wir gerne mehr!