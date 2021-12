«Meistens gibt es einen heftigen Streit zwischen Charlotte und George darüber, welches Lied am Morgen gespielt wird», so Prinz William in der am 6. Dezember erschienenen Folge. Der Andrang sei so gross, dass er als Vater für Ausgleich sorgen müsse: Jeder dürfe sich abwechselnd einen Song wünschen, so bekäme jeder seine Chance.