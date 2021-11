Kleine Prinzessin, krasses Hobby

Ratet mal, auf welches gfürchige Tier Charlotte steht

In ihrem Alter spielen viele Mädchen mit Puppen oder Gummitwist. Nicht so Prinzessin Charlotte. Die Tochter von Prinz William und Herzogin Kate verbringt ihre Freizeit gerne auf Beobachtungstouren. Dabei sucht die kleine Prinzessin am liebsten nach Spinnen. Gut so, schliesslich gehört die Welt den Mutigen.