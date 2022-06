In der Schule tragen George, Charlotte und Louis normale Namen

In ihren Freundeskreisen sind die drei Geschwister einfach George, Charlotte und Louis. Die Titel haben Kate und Wills ganz bewusst weggelassen, als sie ihre Kinder in der Schule anmeldeten. Im Zeugnis von Prinz George heisst er also einfach George Cambridge – sogar die Präposition «of», also George of Cambridge, die auf eine adelige Herkunft schliessen lässt, haben sie weggelassen, um den Kindern eine möglichst normale Schulzeit und eine gute Integration in ihre Klassen zu ermöglichen.