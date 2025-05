Ratet mal, wie lange Frauen und Männer brauchen, um sich zu verlieben

4. Zuerst Freundschaft, dann Liebe

So super Liebe auf den ersten Blick klingt und so romantisch-wild sie ist: Sie bildet in der Regel die Ausnahme. Die Wissenschaft besagt, dass viele Liebesbeziehungen mit einer Freundschaft beginnen, die sich im Lauf der Zeit, oft innert zwei Jahren, zu Liebe wandelt.