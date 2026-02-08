Renzo Blumenthal: «Manchmal fühle ich mich schon einsam»

Fakt ist, dass sich Renzo stets als Macher sah. Er setzte sich Ziele, verfolgte diese konsequent. «Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe.» Doch der bald 50-Jährige hat sich verändert. Strukturiert und bodenständig sei er nach wie vor, doch die Trennung sei ein schmerzhafter Einschnitt in sein Leben gewesen. «Ich weiss nicht, was mich mehr verändert hat – diese Erfahrung oder das Wissen, fast alles im Leben erreicht zu haben.» Jetzt zählt für ihn nur eines: vorwärtszublicken. Weder müsse er sich selbst noch anderen etwas beweisen. Er sei gelassener geworden, spüre weder Wut noch Unzufriedenheit, sondern einfach nur extreme Ruhe in sich.