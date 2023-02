Rihanna beim Super Bowl: Baby-News während fulminanter Halbzeitshow

Nach rund sechsjähriger Pause meldete sich Rihanna in der Nacht von Sonntag auf Montag bei der Super-Bowl-Halbzeitshow mit einem Live-Auftritt zurück und überzeugte dabei nicht nur die Gäste im Stadion, sondern auch Millionen Zuschauer an den TV-Geräten. Für ihren Auftritt schlüpfte sie in einen knallroten Overall und glitt zunächst auf einem schwebenden Glasboden ins Stadion. Während der 13-minütigen Show gab Rihanna ein Medley aus ihren erfolgreichsten Hits zum Best. Los ging es mit Songs wie «Better Have My Money», «Where Have You Been», «Only Girl (In the World)» und «We Found Love». Natürlich performte sie im Laufe ihrer Darbietung auch ihre grössten Hits «Umbrella» und «Diamonds».