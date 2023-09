Rihanna und A$AP Rocky posieren mit ihren Kindern

Ein Bild, das zuerst von der «Vogue» geteilt wurde, zeigt die Familie vor einem Range Rover. Rihanna trägt eine dunkelblaue Stretch–Leggings und eine übergrosse Jeansjacke. Rocky zeigt sich in weissem Oberteil und Jeans. Er hält das Neugeborene, das in einen hellrosa Strampler gekleidet ist. RZA steht vor seiner Mutter und blickt direkt in die Kamera. Weitere Aufnahmen zeigen RZA auf den Schultern seines Vaters und Rihanna, die Riot in ihren Armen hat. In einem weiteren Bild sind die Eltern im Haus zu sehen, wie sie sich über Riot beugen, der auf einer bunten Decke liegt.