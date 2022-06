«Ganz gross bin ich im Versteckspielen»

Myla und Charlene sind Teenager geworden

Seine Mädchen seien an Spielplätzen mittlerweile weniger interessiert, «die sie sind ja nun im Teenager-Alter.» Und wie in jeder Familie, kommen mit der Pubertät für die Eltern auch neue herausfordernde Erziehungsthemen aufs Programm. «Sagen wir es so: Es ist sicher eine interessante Zeit, die nun ansteht», meint Roger Federer lachend. «Die Gespräche mit ihnen sind ganz anders als früher. Sie haben das nötige Rüstzeug erhalten, und auch wenn wir als Familie immer noch sehr eng sind, ist es doch an ihnen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen, sei das nun bei ihren Freundschaften oder mit den Hausaufgaben. Das ist alles nicht einfach, sie haben in diesem Alter so viele Sachen im Kopf. Wichtig ist, dass sie wissen: Sie können immer zu uns kommen, wenn sie etwas drückt.»