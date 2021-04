Im Buch erlaubt sich Globi allerhand Schabernack mit Roger Federer. So baut er unter anderem auf dem Tennisplatz eine Sandburg oder tritt mit einem magnetischen Racket zum Match gegen Roger an. An der Entstehung des Buchs war Roger Federer persönlich beteiligt. Er steuerte unter anderem autobiografisches Material sowie das Vorwort zur Geschichte bei.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Globi Verlag und Roger Federer beinhaltet eine Leistung des Verlags an die Roger Federer Foundation, die seit über 17 Jahren Bildungsprogramme in der Schweiz und auf dem afrikanischen Kontinent fördert, um benachteiligten Kindern einen guten Bildungsstart zu ermöglichen.