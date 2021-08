Am Familientisch von Roland Trettls Familie gelten strikte Regeln. «Handys sind am Tisch verboten», erklärt der TV-Koch im Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Bei einem Anruf «lassen wir es läuten». Nur bei einem wichtigen Telefongespräch dürfe man aufstehen und den Essbereich verlassen. «Sonst bezahlt man fünf Euro Strafe», erzählt der 50-Jährige weiter. «Dafür steht ein Sparschwein in der Küche.»