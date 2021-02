Nur an Romy Schneiders Todestag hat Sarah Biasini vage Erinnerungen. Sie beschreibt, wie ihr Vater, Daniel Biasini, ihr die Nachricht überbringt und rekonstruiert den Moment in Gedanken. «Ich weine nicht. Ich sage nichts. Ich bleibe vor ihm, ohne mich zu bewegen. Ich tue so, als würde ich nicht auf das hören, was mein Vater mir erzählt. Oder nur mit einem Ohr. Ich verstehe, was passiert, will es aber nicht hören.»