Serena Williams will ihre Familie vergrössern

In einem Essay in der «Vogue» lässt Serena die Leserinnen und Leser an ihren Gedanken teilhaben. So schreibt sie, sie wolle nicht von Ruhestand sprechen: «Vielleicht ist Evolution das beste Wort, um zu erklären, was ich machen werde.» Sie entwickle sich weg vom Tennis in Richtung anderer Dinge, die wichtig für sie sind. Und das ist in erster Linie ihre Familie.