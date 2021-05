Samira Wiley, warum nennt jemand sein Mädchen George?

«Willkommen auf der Welt, Babymädchen. Wir lieben dich und danken dir für den besten ersten Muttertag, den sich zwei Ladys nur wünschen können», schreibt Schauspielerin Samira Wiley, 34, (bekannt aus «The Handmaid's Tale» und «Orange is the new Black») am Muttertag auf Instagram. Sie und ihre Ehefrau Lauren Morelli, 38, sind am 11. April Eltern geworden. Drei volle Tage lag Morelli in den Wehen, bevor die Eltern ihre Tochter endlich in die Arme nehmen und ihr einen Namen geben durften.