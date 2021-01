Nein, das ist kein expliziter Bubenname. Lê ist unisex und eignet sich daher für alle Geschlechter. In Friedrichshain-Kreuzberg hat ein Elternpaar allerdings seinen Jungen so genannt. Nur, Hilfe, wie spricht man das korrekt aus? Auch wo der Name seinen Ursprung hat, ist nicht bekannt. Lê gibts auch als Familienname. Rund jede zehnte Familie in Vietnam heisst so.