Spannend ist, dass die Bedeutung dieses bekannten Namens nicht geklärt ist. Im Hebräischen bedeutet er am ehesten «Wunschkind». Weitere mögliche Bedeutungen: Im Aramäischen steht der Name für «Bitterkeit», man könnte Mia aber auch aus dem Ägyptischen mry ableiten, dann bedeutet er «die Geliebte». In Japan steht Mia für Schönheit und Liebe. Geläufig ist aber auch die Übersetzung in «Meeresperle» oder «kleiner Stern». Vielleicht ist der Name Mia für Mädchen deswegen über Jahre hinweg so beliebt, weil Eltern zwischen all den Bedeutungen jene aussuchen können, die zu ihrem Kind am besten passt.