Sandra Boner feiert mit ihren Söhnen schon mal vor

Und so probiert sie auch gern mal Neues aus. Am Tag nach ihrem 50. Geburtstag wird Sandra Boner erstmals als Schauspielerin auf der Bühne stehen – für das Stück «Frau Holle» im Zürcher Theater am Hechtplatz. «Als junge Frau hatte ich viele Selbstzweifel. Was denken andere von mir? Passe ich in die Gesellschaft? Bin ich schön genug? Mittlerweile weiss ich, dass ich so, wie ich bin, in Ordnung bin.»