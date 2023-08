Nicht, dass sie die Berufslehre weniger wertig fände als ein Studium – im Gegenteil. Die TV-Moderatorin hat nach der Matur den Beruf Ergotherapeutin erlernt, anstatt an die Uni zu gehen. «Unser Bildungssystem ist ja zum Glück in alle Richtungen durchlässig. Eine Berufslehre würde ich voll unterstützen. Aber ich denke, es ist am einfachsten, wenn man auf schulischem Weg die Matur macht. Man hat mehr Freizeit und muss sich nicht so schnell entscheiden, wie man die Weichen im Leben stellen will.»