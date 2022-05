Allerdings sei sie als Mama doch einen ticken strenger mit ihren Kindern, als Mama Boner es gewesen sei, gibt Sandra zu. «Wir sind zwar in puncto Erziehung ähnlich unterwegs, aber ich bin zum Beispiel in der Ernährung der Kinder etwas wählerischer.» Genauso wie ihrer Mutter sei es ihr jedoch wichtig, dass ihre Jungs eine unbeschwerte Kindheit erleben dürfen. «Ich möchte, dass sie fröhlich sind. Sie sollen jeden Tag einmal so richtig lachen können, darauf achte ich. Und ich sehe meine Aufgabe darin, ihnen eine Leitplanke zu sein, sie jedoch ihren eigenen Weg finden zu lassen.»