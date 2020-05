Jada Pinkett Smith, ihre Tochter Willow und ihre Mutter Gammy widmeten ihre Web-Show Red Table Talk diesmal den Heldinnen und Helden der Coronakrise, und überraschten stellvertretend einige von ihnen mit besonderen Gästen per Video Call. Sandra Bullock, 55, hat einem Spital in Los Angeles Schutzmasken gespendet und bedankte sich in der Sendung bei einer Pflegerin von Covid-19-Patienten – stellvertretend für alle Pflegenden – mit einer Dankesrede, während der sie die Tränen nicht zurückhalten konnte: