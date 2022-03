Kinder streiten sich in der Schule

Sandra Bullock und Channing Tatum müssen vor dem Rektor antraben

Sandra Bullock und Channing Tatum gehören zu den grossen Stars in Hollywood. In einem Interview verrieten sie nun, wie sie sich ganz untypisch das erste Mal getroffen haben: In der Schule ihrer Töchter, nachdem die beiden sich gezofft haben.