Sara Leutenegger lädt zum neuen Family-Podcast

Mom Shaming ist das Thema des ersten Podcasts

So werde auch ihr eigenes Familienleben kein Tabu im Podcast sein. «Ich habe keine Hemmschwelle, über mich als Privatperson zu sprechen und auch über meine eigenen Erfahrungen offen und ehrlich zu sprechen», so die Unternehmerin. Dabei soll es aber nicht nur um ihre Söhne Lio (2) und Pablo (9 Monate) gehen. «Natürlich geht es auch um mich als Mutter, nicht nur um die Kinder – und vor allem auch um meine Gäste.» Und was ist mit Ehemann Lorzenzo Leutenegger (39)? «Ja klar, den lade vielleicht auch mal in den Podcast ein», sagt Sara schmunzelnd.