Ist das Leben mit zwei Kindern wirklich so viel anstrengender?

Was hat sich am meisten verändert, seit Pablo bei euch ist?

Definitiv der Schlaf. Lio schläft seit langer Zeit schon sehr gut durch. Mit Pablo ist das natürlich nicht so. Aber eigentlich will ich mich nicht beklagen. Pablo kommt pro Nacht maximal einmal. Was auch anders ist, dass da jetzt noch jemand ist, auf den man aufpassen muss. Und neu müssen wir zusätzlich darauf achten, dass Lio vorsichtig und lieb mit Pablo ist.