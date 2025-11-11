Dabei spricht sie einen wichtigen Punkt an. «Da ich uns drei alleine finanziere, ist es nicht meine Entscheidung, ob ich arbeiten will oder nicht. Ich muss. Mir bleibt keine andere Wahl.» Sie arbeite 80 Prozent in einer Firma, sei noch selbständig, und ihre beiden Söhne hätten intensive Sporthobbys. «Ich liebe mein Mutterdasein, ich liebe es auch, zu arbeiten. Auch wenn mich das schlechte Gewissen oft plagt. Ich finde es für alle Familien und Mütter wichtig, nicht über andere Lebenssituationen und Pläne zu richten.»