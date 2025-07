Sarah Connor kann von Elterntrauer ein Liedchen singen

Der neue Lebensabschnitt habe sie «mit grosser Wucht» getroffen, sagte Connor in einem Interview mit der Gala im Frühjahr. «Ich war ein paar Monate sehr traurig und verloren.» In einem Instagram-Post schrieb sie zudem: «Die meiste Zeit bin ich unfassbar stolz auf meine grossen Kinder... aber an manchen Tagen überkommt mich ein überwältigendes Gefühl von Trauer, dass diese Zeit, als sie so klein und wild und anstrengend, aber immer ganz nah bei mir waren, vorbei ist.»