Ein sicheres Verkehrsverhalten lernen Kinder nach und nach, und zwar bereits lange vor dem ersten Kindergartentag. «Übung macht den Meister, das gilt auch in der Verkehrssicherheit. Je mehr Routine ein Kind früh in Begleitung Erwachsener aufbauen darf, desto sicherer verhält es sich später auf dem Kindergarten- und Schulweg», sagt Barbara Rehmann, Projektleiterin Schulwegsicherheit beim Verkehrs-Club der Schweiz VCS. Sie empfiehlt Eltern, einen Begleitdienst zu organisieren, bis die Kinder sicher von A nach B kommen. Keinesfalls sollte man sie mit dem Auto zur Schule fahren, wenn es sich vermeiden lässt. «Das sogenannte Elterntaxi führt zu einem Teufelskreis: Je mehr Eltern ihre Kinder fahren, desto gefährlicher wird die Verkehrssituation rund ums Schulhaus für Kinder, die zu Fuss gehen. Dadurch bringen wiederum mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto, was am Ende vielen Kindern einen wichtigen Lernprozess verwehrt.»