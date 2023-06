Er befindet sich mit drei Jahren in einer wichtigen Phase der Sprachentwicklung. Hat er ein paar Englische Wörter aufgeschnappt?

Er kann nun nicht nur Nein sagen zu mir, sondern auch No, no, no. (lacht) Was mich fasziniert hat, ist, dass Kinder in diesem Alter noch keine Sprachbarriere kennen. Auf dem Spielplatz oder mit Freunden funktionierte die Kommunikation auch so. Sie haben sich immer verstanden und einen Draht zueinander gefunden. Manchmal denke ich, ihm ist gar nicht unbedingt aufgefallen, dass die anderen Kinder nicht dieselbe Sprache sprechen. Und ihnen auch nicht. Sie hatten einfach Spass zusammen.