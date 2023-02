Schadet Aurora Ramazotti ihrem ungeborenen Baby?

Ein kanadisches Forscherteam teilte damals schwangere Frauen im vierten bis sechsten Monat in zwei Gruppen. Die eine war dreimal pro Woche 20 Minuten sportlich aktiv. Dabei wurden die Frauen so belastet, dass sie leicht ausser Atem kamen, aber nicht total erschöpft waren. Die andere Gruppe betrieb in dieser Zeit keinen Sport. In der zweiten Woche nach der Geburt untersuchten die Forscher die Hirnaktivität der Babys. Dazu platzierten sie 100 Elektroden auf dem Köpfchen des Kindes.