Nina Bott denkt über ein 5. Baby nach

Schon früher Team Grossfamilie

Mit ihren vier Kindern liegt Nina Bott jedenfalls klar über dem Durchschnitt. In der Schweiz und in Deutschland beträgt die Geburtenrate rund 1,5 Kinder pro Frau. Dass sie aber eher Team Grossfamilie ist, sagte die Schauspielerin bereits vor der Schwangerschaft mit ihrem jüngsten Buben Lobo. Im Interview mit gala.de meinte sie damals: «Emotional kann ich mir noch sehr viele Kinder vorstellen.» Gleichzeitig sagte sie aber auch: «Ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich dankbar bin, dass alle Kinder gesund sind. Ich sollte es nicht übertreiben.»